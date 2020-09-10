12 городов и районов Кубани получили новые машины «Скорой помощи»

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Новыми спецвтомобилями марки Ford Tranzit , произведенными в России, пополнился автопарк службы «Скорой помощи» в крае. Новые машины-всего 21 единица, переданы в 12 городов и районов Кубани.

Больше всего их получит Краснодар-сюда отправятся шесть машин.

По два автомобиля – в больницы Анапы. Еще по одной машине отправятся в стационары Новороссийска и Армавира, в станции скорой помощи Туапсинского района, Геленджика, Сочи и Новороссийска и ряд других районов.

Машины оснащены самым современным оборудованием для проведения экспресс-анализов и реанимации пациентов.

– В реанимобилях смогут проводить экстренные мероприятия специализированные выездные бригады анестезиологии-реанимации. Это современные и комфортные машины как для работы медиков, так и для самих пациентов, – рассказали в региональном Минздраве.