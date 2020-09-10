Из-за строительства моста через Кубань в Краснодаре временно ограничат движение транспорта

Фото мэрии Краснодара

По сообщению городских властей, в течение двух недель, из-за ремонта коммуникаций с 11 по 25 сентября на пересечении улиц Захарова и Индустриальной ночью для въезда в краевой центр со стороны автовокзала «Южный» двигаться придется всего по одной полосе.

Такой порядок будет действовать С 23.30 до 6.00 утра в течение двух недель, когда сотрудники подрядной организации «СтройЮгРегион» будут переустраивать коммуникации, расположенные под проезжей частью перекрестка.

- Проезд по ул. им. Захарова на выезд из города останется беспрепятственным. Одна из двух полос по ул. Индустриальной на въезд будет перекрыта только в ночное время,- сообщает мэрия Краснодара.

Перенос сетей - один из этапов строительства Южного подъезда к Краснодару.

Его планируется завершить к концу 2024 года.