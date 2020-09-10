В Краснодаре завершено строительство долгостроя почти на 300 квартир

Фото администрации КК

Строительство одного из наиболее крупных жилых долгостроев Краснодара завершено. ЖК «Фреш» на улице Валерия Гассия строители должны были сдать еще около 3 лет назад.

Все это время собственники 288-ми помещений вынуждены были ждать своих квартир.

Сейчас ЖК уже выдано заключение о соответствии проектной документации. Это означает,что никаких препятствий для ввода «Фреша» в эксплуатацию больше нет.

Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

– После вмешательства в ситуацию губернатора, который взял достройку ЖК на личный контроль, был найден инвестор, который изначально поставил срок сдачи объекта – сентябрь 2020 года. Все работы были выполнены точно в срок. Теперь очередь за администрацией города, которая в ближайшие дни должна ввести ЖК «Фреш» в эксплуатацию, – написал Андрей Алексеенко.