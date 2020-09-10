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В Краснодаре завершено строительство долгостроя почти на 300 квартир

ЖК «Фреш» должны были сдать еще 3 года назад
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Строительство одного из наиболее крупных жилых долгостроев Краснодара завершено. ЖК «Фреш» на улице Валерия Гассия строители должны были сдать еще около 3 лет назад.

Все это время собственники 288-ми помещений вынуждены были ждать своих квартир.

Сейчас ЖК уже выдано заключение о соответствии проектной документации. Это означает,что никаких препятствий для ввода «Фреша» в эксплуатацию больше нет.

Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

– После вмешательства в ситуацию губернатора, который взял достройку ЖК на личный контроль, был найден инвестор, который изначально поставил срок сдачи объекта – сентябрь 2020 года. Все работы были выполнены точно в срок. Теперь очередь за администрацией города, которая в ближайшие дни должна ввести ЖК «Фреш» в эксплуатацию, – написал Андрей Алексеенко.