«Жадность подвела»: в центре Сочи эвакуатор завалился на бок, пытаясь поднять «Мерседес»

Фото ВК "ЧП Сочи"

10 сентября крупная неприятность приключилась с эвакуатором в самом центре Сочи. С площадки возле городского почтамта на улиц Воровского водитель транспортера решил вывезти на штрафстоянку минивэн «Мерседес Вито».

Эвакуаторщик при этом проявил полную техническую безграмотность, не учтя вес автомобиля.

Как он ни старался, кран не мог оторвать от земли 2-тонный минивэн.

Тем не менее водитель эвакуатора ,видимо, «пошел на принцип», решив выполнить свои обязанности во что бы то ни стало.

Результат не заставил себя ждать. В какой-то момент транспортер просто завалился набок, повредив при этом стоящую рядом иномарку, но так и не оторвав ни на сантиметр «Мерседес» от асфальта.

Сочинцы охотно комментируют инцидент в соцсетях.

- Эвакуатор постигла «мгновенная карма»,- пишут одни.

-Жадность подвела,- вторят им другие.