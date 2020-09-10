СК начал проверку по факту гибели 50-летнего мужчины во время пожара в Тимашевске

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Днем 10 сентября загорелась одна из квартир на 4 этаже пятиэтажки на улице Братьев Степановых в Тимашевске. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.

Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя примерно в три часа дня, после чего в одной из комнат квартиры было обнаружено тело ее 50-летнего хозяина . С места пожара эвакуировано 6 человек.

- Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одной из квартир дома на улице Братьев Степановых, в результате, которого погиб местный житель,- сообщает СУ СК по региону.

Сейчас на месте продолжает работать следователь, проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.