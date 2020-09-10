Работники Краснодарского районного управления высадили кленовую аллею в г.Краснодаре

Фото: АО «Черномортранснефть».

Совместно с жителями города они высадили кленовую аллею на участке около 400 кв. м. Посадочный материал был приобретен на деньги предприятия в специализированном селекционно-семеноводческом центре. Клен - морозоустойчивое дерево и при этом легко переносит южный засушливый климат. Проведение дополнительных мероприятий по уходу за посадками - полив, рыхление, прополка - будет также осуществляться на средства АО «Черномортранснефть».

В текущем году акционерное общество уже высадило 75 деревьев в г. Новороссийске, в сквере, открытом к 75-летию Великой Победы. В 2021 году в г. Краснодаре планируется благоустроить городской сквер общей площадью 3 тыс. кв. м.

Цель подобных экологических мероприятий - сохранение и восстановление зеленых насаждений в регионах присутствия предприятия. Все работы проводятся в тесном взаимодействии с местной администрацией и профильными экспертами.