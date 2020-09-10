Валерия выступит в Сочи с акустическим концертом

Фото КЦ "Сириус"

В рамках музыкального фестиваля «Сочи.Сириус» на курорте 12 сентября пройдет акустический концерт певицы Валерии.

Выступление состоится в формате «оупен эйр» на открытой площадке Ледовой арены «Шайба».

- Валерия представит абсолютно уникальную программу, в которой красивейшие баллады певицы прозвучат в новых акустических аранжировках. Ранее Валерия уже исполняла песни из этой программы в Московском международном Доме музыки. Это будет потрясающий концерт, который раскроет слушателям все грани музыкального творчества великолепной певицы,- отметил художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай,