АО «Черномортранснефть» обеспечило сохранность памятника археологии

Фото: АО «Черномортранснефть».

В Кавказском районе Краснодарского края, под городом Кропоткин, в ходе археологических изысканий в преддверии начала реконструкции участка магистрального нефтепровода Малгобек – Тихорецк, было найдено древнее поселение. Исследовательские мероприятия проводили специалисты–археологи по заказу АО «Черномортранснефть» на основании открытого листа - разрешения, выданного Министерством культуры РФ.

Площадь исследованного участка в районе прохождения нефтепровода составила 30 га.Найденный объект представляет собой участок поселенческого типа с укрепительными сооружениями (цитадель, ров). Поселения такого типа, как правило, располагались на возвышенностях среди низин, по берегам рек, или на склонах долин. Хозяйственная деятельность городища была представлена земледелием, скотоводством, рыболовством, домашними ремёслами.

Специалисты определили границы памятника, обнаружили части укрепительных сооружений древнего поселения. Остатки городища предположительно соответствуют временному периоду, начиная от IV в. до н.э.

Объекту культурного наследия присвоен статус вновь выявленного. В целях сохранения объекта в исторической среде на техническом совете АО «Черномортранснефть» принято решение о переносе створа проектируемого трубопровода за границы памятника. Все находки будут переданы на постоянное хранение в городской краеведческий музей г. Кропоткина.