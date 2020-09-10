РНКБ начинает выдачу потребительских кредитов с господдержкой под 5% годовых

РНКБ Банк готов к выдаче потребительских кредитов по льготной ставке 5% в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Программа направлена на решение вопросов комплексного развития сельских территорий, формирование инфраструктуры, создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Согласно условиям программы, оформить потребительский кредит с государственной поддержкой по льготной ставке могут заемщики, имеющие регистрацию по месту жительства на сельских территориях, которым необходимы денежные средства на благоустройство дома. В том числе - на приобретение и монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения (включая оплату услуг подрядной организации по бурению водозаборных скважин), водоотведения, отопления, газоснабжения жилых домов или помещений (в газифицированных районах), а также ремонт жилых домов (помещений). В рамках программы кредит могут получить жители большинства населенных пунктов в регионах присутствия банка, за исключением жителей крупных городов. Полный перечень сельских территорий и агломераций доступен на сайте РНКБ в разделе «Документы».

- РНКБ Банк является одним из лидеров в Крыму по реализации государственных льготных программ, направленных на поддержку граждан. Мы хотим, чтобы жители сельской местности могли на выгодных условиях получить необходимые кредитные средства, при этом имели возможность выбрать для себя комфортный размер ежемесячного платежа по кредиту, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Такой кредит по льготной ставке 5% предоставляется на срок до 5 лет. Отметим, что в РНКБ с начала года действует программа лояльности, при соблюдении условий которой клиенты, которые оформят потребительский кредит в рамках программы господдержки, могут получить дополнительную скидку до 3% к ставке по кредиту.

Подать заявление на получение потребительского кредита можно в любом отделении банка, на сайте РНКБ, в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ 24/7. Подробнее с условиями потребительского кредитования в рамках программы господдержки можно ознакомиться на официальном сайте банка.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов. 16+