На «Роза Хутор» пройдет трейловый забег Hoka Wild Trail-2020

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Мероприятия краевых соревнований по трейлу Hoka Wild Trail пройдут в горном кластере Сочи в период с 11 по 14 сентября, при этом основные старты намечены на 12-13 сентября. Кроме забегов планируются различные образовательные и развлекательные ивенты, бесплатные тренировки с приглашенными экспертами и трейлраннерами и многое другое. В этом году организаторы трейла (Wild Family), уделили особое внимание месту проведения, а именно его инфраструктуре. Поэтому каждый участник соревнований со своей группой поддержки, семьей или друзьями, может отправиться в пеший горный маршрут или воспользоваться другими возможностями «Роза Хутор» по активному отдыху.

Трассы и дистанции, которые предстоит пройти участникам, по сравнению с прошлым годом претерпели серьезные изменения - теперь вариантов для испытаний стало намного больше. На Hoka Wild Trail 2020 можно попробовать силы на семи разных дистанциях (от 3 до 125 км) с набором высоты от 260 до 10750 вертикальных метров.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Трейловые забеги будут проходить по самым живописным горным ландшафтам. Каждый из них предусматривается свой лимит прохождения по времени. Все участники Hoka Wild Trail получат стартовый комплект, зависящий от выбранной дистанции и памятную медаль финишера, а победители также будут награждены кубками и призами от спонсоров.

Стартово-финишный городок будет находиться на главной площади курорта "Роза Хутор" у Ратуши, а также на Романовом мосту, где будет проходить Экспо партнеров забега. Здесь участники и гости смогут приобрести необходимую экипировку, памятные сувениры и разнообразную спортивную продукцию.

Впервые на Hoka Wild Trail 2020 при поддержке ППК «Российский экологический оператор» будет организован раздельный сбор отходов. В стартовом городке фестиваля установят специальные баки для сбора ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Весь собранный объём направят на переработку. На фестивале будут работать волонтеры РЭО, которые расскажут участникам трейла о необходимости сортировать мусор.

Принять участие в “Hoka Wild Trail” может каждый любитель трейлраннинга, решившийся преодолеть выбранную дистанцию и обладающий медицинской справкой, которая дает допуск к соревнованиям в соответствии с Положением, а также оплативший стартовый взнос. Более подробную информацию можно получить на сайте hokawildtrail.ru или по телефону +7 (977) 970 57 12

Предварительное расписание “Hoka Wild Trail”:

11 сентября, пятница

14:00-21:00 – Выдача стартовых пакетов на территории курорта «Роза Хутор»

14:00-21:00 – Время работы ЭКСПО

12 сентября, суббота

10:00-20:00 – Время работы ЭКСПО, выдачи стартовых пакетов

10:30 - Старт Rosa Vertical km

13:30 – Старт 3КМ

15:00 – Старт KIDS 500м

15:30-16:00 – Брифинг

16:00 – Старт проверки обязательного снаряжения при входе в стартовый коридор

17:00 – Старт дистанции 124КМ

13 сентября, воскресенье

00:00 – Старт 80КМ

05:58 – Восход солнца

06:30 – Старт 50КМ

08:00 – Старт 34КМ

10:30 – Старт 10КМ

14 сентября, понедельник

04:00 – Закрытие стартового городка