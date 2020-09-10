У жителя Сочи полиция забрала из машины 12 бутылок домашнего вина

Фото ГУ МВД по краю

36-летний житель села Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи решил не терять «урожайное» время в разгар летнего сезона и поправить свое финансовое положение довольно традиционным для юга способом.

Он принялся торговать вином домашнего изготовления рядом с территорией Олимпийского парка в Имеретинской долине. Летом тут всегда много туристов-потенциальных покупателей.

Поначалу реализация «домашняка» и впрямь шла довольно бойко, пока на бизнесмена не обратили внимание полицейские, подкараулившие его во время очередной доставки товара на перекрестке Олимпийского проспекта и улицы Чемпионов.

- Нарядом полиции остановлен автомобиль «Ниссан», в котором обнаружено и изъято для проведения экспертизы 18 литров вина домашнего изготовления, разлитого в 12 полуторалитровых бутылок,- рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Статья 171.3 УК РФ за реализацию контрафактного алкоголя предусматривает наказание на срок от 1 до 3 лет лишения свободы. Но, поскольку в данном случае объем найденного спиртного относительно невелик, его владелец вполне может отделаться и административным штрафом.