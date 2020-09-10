За гибель пенсионерки под упавшей остановкой в Майкопе ответят чиновник и предприниматель

Фото: СУ СК Адыгеи

В Адыгее завершили расследование второго уголовного дела, возбужденного после гибели 78-летней женщины на автобусной остановке. 17 июня во время сильного ветра павильон упал на пенсионерку, она скончалась на месте. Стоявшие рядом 21-летняя девушка и ребенок получили травмы. За смерть женщины ответят в суде два человека – муниципальный служащий и предприниматель.

Бизнесмена, установившего павильон, обвинили в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Сотрудника муниципального казенного учреждения обвиняют в преступной халатности. Следователи считают, что мужчина знал о том, что новый павильон был установлен, но не стал выяснять его происхождение и не выяснил – соответствует ли объект требованиям безопасности.

По должностной инструкции мужчина обязан был осуществлять контроль и технадзор за содержанием и ремонтом объектов внешнего благоустройства и инфраструктуры. Однако своевременно опасный павильон так и не был выявлен.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором города Майкопа обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи, по которой предъявлено обвинение, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщают в СУ СК Адыгеи.