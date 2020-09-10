В Усть-Лабинском районе открылся новый спорткомплекс

Фото администрации КК

Ничего подобного в станице Ладожской Усть-Лабинского районе раньше не видели. Здесь открылся современный спорткомплекс «Чемпион» для занятий игровыми видами спорта.

26,3 млн рублей по краевой программе «Развитие физической культуры и спорта» направлено на его строительство.

– Такие спортзалы с 2017 года строятся по всему краю. Не только в райцентрах, а прежде всего, в небольших и малых станицах, поселках, хуторах. В дневное время здесь будут заниматься дети, а вечером приобщаться к спорту их родители, – отметил замминистра спорта региона Вячеслав Никитин.

В новом комплексе расположен спортзал размером 38х24 метров с раздевалками и душевыми. Здесь все предусмотрено для занятий баскетболом, мини-футболом, гандболом.

По решению властей региона, на Кубани планируется каждый год открывать по десятку таких объектов.