В Сочи продолжается реконструкция набережной реки Мацеста

Фото мэрии Сочи

Первый этап благоустройства пешеходной зоны длиной полтора километра уже был выполнен в 2019 году. Весной 2020 -го строители приступили ко второму этапу работ по реконструкции набережной реки Мацеста в Сочи.

Сейчас благоустраивается набережная реки Мацеста протяженностью 1300 метров: от железнодорожной станции до основного корпуса бальнеологического комплекса «Мацеста». Работы выполнены на 70%.

Здесь оборудуют пешеходные и велодорожки. На всем протяжении набережной будут установлено 44 скамейки, 70 точек уличного освещения и урны. Проект предусматривает даже возможность подключения к Wi– Fi.

– Этот объект – повторение исторического маршрута. Набережная реки Мацеста была построена в 1953 году, но после сильнейшего наводнения была утрачена. В ходе расчистки мы обнаружили фрагменты старого тротуара и парапета. Для его восстановления была проделана кропотливая работа, – рассказал директор строительной организации Арсен Мурадян.

Общая стоимость второго этапа благоустройства набережной составила 142 миллиона рублей. Сдача объекта запланирована на начало следующего года.