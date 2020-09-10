Мэра Краснодара выписали из больницы, где он лечился от коронавируса

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Главу Краснодара Евгения Первышова выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции.

Напомним, что мэр краевой столицы сообщил о том, что заболел коронавирусом в конце лета. 31 августа его положили в инфекционную больницу.

- Лечение прошло успешно. До субботы включительно буду оставаться на домашней изоляции, - рассказал Евгений Первышов.

Он выразил слова благодарности всем врачам и медицинским работникам. -Сам убедился, насколько много и самоотверженно они работают, чтобы победить коронавирус, - признался мэр. - Мы все можем сделать так, чтобы работы у них было меньше. Для этого нужно выполнять рекомендации и требования Роспотребнадзора.

По словам главы Краснодара, сигналом заболевания стало отсутствие обоняния.

- Никогда раньше не думал, что так бывает. Встаешь утром и просто не чувствуешь запах кофе или одеколона, - заключил мэр.