Кореновский район получит в 2020 году 1,8 миллиарда рублей из краевого бюджета

Фото администрации КК

По уровню социально-экономического развития Кореновский район значительно поднялся в рейтинге- с 20-го в крае пять лет назад на 15-е сейчас.

– Сейчас мы видим, что, несмотря на пандемию, темпы налоговых поступлений позволяют району выйти на плановый показатель, – отметил губернатор.Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с жителями района.

В 2020 году объем муниципального бюджета здесь достиг 2,1 млрд рублей. Это на 15% больше, чем в 2019 году.

Доходы бюджета позволяют району привлекать краевые средства для решения социальных задач.

В этом году муниципалитет получит 1,8 млрд. рублей субсидий и дотаций на создание образовательных и медицинских объектов.

– Кореновский район превратился в большую стройку за последние годы: это и школа, и детский сад, которые возводятся по национальным проектам, и большая больница. Эти объекты должны быть завершены к концу года, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Огромная работа проведена в районе и по строительству дорог. Тут отремонтировано 77,5 км автомобильных трасс и более 24 км тротуаров.