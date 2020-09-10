В Новороссийске жильцы многоэтажки заявили в полицию на соседей, которые делали ремонт и мешали обедать

Фото ГУ МВД по краю

Жители квартиры в доме по улице Куникова в Новороссийске в течение многих недель были вынуждены терпеть душераздирающие звуки из-за стены соседней квартиры, где хозяевам пришло в голову сделать ремонт.

«Реконструкторов» при этом никоим образом не заботили моральные и физические страдания окружающих.

Перфоратор работал почти круглосуточно, не прерываясь даже на обед. Никакие просьбы и уговоры на непреклонных ремонтников не действовали.

И вот терпение жильцов лопнуло. Во время очередного ремонтного аврала, прямо в обеденное время, они не выдержали и вызвали на место наряд полиции.

- По заявлению граждан о шумном поведении соседей на место выехал наряд полиции. Сейчас проводится проверка,- рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах края.

В 2020 году в федеральное законодательство Госдума готовит изменения, касающиеся ответственности за нарушение тишины.

Причем, на сей раз ограничения на шум могут коснуться и дневного времени-с 13 до 15 часов.

За нарушение правил виновных может ожидать штраф до 5 тысяч рублей.