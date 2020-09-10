На Кубани составляют список объектов для реконструкции с участием федерального финансирования

Фото администрации КК

В крае стремятся привлечь федеральное финансирование для модернизации множества объектов инфраструктуры.

В первую очередь это касается объектов ЖКХ, многие из которых не реконструировались еще с средины прошлого века и сейчас приходят в негодность. Перечень таких объектов сейчас формируется во всех городах и районах края.

Об этом говорил глава региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с жителями Кореновского района.

Речь, в частности, идет об очистных канализационных сооружениях, по которым уже есть готовые проекты реконструкции.

Строительство подобных объектов крайне дорогостоящее, и оценивается в сотни миллионов рублей. Только на строительство очистных в Кореновске потребуется 600 млн.

– Сейчас нужны огромные средства для того, чтобы привести их в порядок. Это проблема для Кореновска, для многих курортных городов. По тем муниципалитетам, где уже есть готовые проекты, обобщите информацию, Нужен перечень таких объектов, чтобы мы могли добиваться федерального софинансирования, будем стучаться во все двери. Со своей стороны край финансирование обеспечит,- отметил губернатор, обращаясь к своему заместителю Анатолию Вороновскому.