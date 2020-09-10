Коммерческая фирма обманула школу на Кубани на полмиллиона рублей

Фото прокуратуры КК

Прокуратурой Красноармейского района в ходе проверки соблюдения закона при реализации национального проекта «Образование» выявлено крупное мошенничество.

ООО «Агрос», во время поставки оборудования для школы по муниципальному контракту, доставила его с грубыми отклонениями от спецификации. Из-за этого оборудование оказалось полностью бесполезным для использования в обучении детей. Это нанесло бюджету ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

- По данному факту прокуратура района материалы проверки направила в следственный орган полиции, по результатам рассмотрения которых в отношении директора коммерческой организации-поставщика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения),- сообщает прокуратура края.