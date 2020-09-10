В Сочи парень заснул на лавочке и остался без мобильника

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В Сочи неприятная история произошла с 23-лентим местным жителем. Он провел бурный вечер в баре и заснул в беспамятстве. Проснулся парень на лавочке в сквере, пошарил по карманам и не нашел мобильника.

Сочинец очень расстроился и подал заявление в полицию. Но потом повет себя несколько странно. Он, якобы, не может помочь следствию, так как занят на работе до ночи. Парень отказался назвать полицейским место работы, так как боится увольнения.

- Материал по данному факту направлен на дополнительную проверку, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи у семилетней девочки украли смартфон за 100 тысяч рублей. Мобильник в дорогом чехле малышка оставила на детской площадке.