Кубанский молочно-консервный комбинат увеличил экспорт продукции на 40%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках рабочей поездки в Кореновский район посетил местный молочно-консервный комбинат. Это единственное предприятие на Кубани, где выпускают сгущенные молочные консервы и мороженое на экспорт. В 2019 году 3,7 тыс. тонн продукции было экспортировано в 30 стран мира. За 8 месяцев 2020 года экспорт превысил 140%.

Кубанское мороженое отправляют в Китай, Монголию, Германию, Вьетнам, Канаду, США, Великобританию, Сейшельские острова и другие страны. В ближайших планах наладить поставки в Саудовскую Аравию, Южную Корею, Израиль и Чехию.

Предприятие увеличило приемку молока с 350 до 650 тонн в сутки. Здесь ввели в эксплуатацию цех по производству вафельных стаканчиков для мороженого.

– Кореновское мороженое хорошо знают и любят не только в нашем регионе, но и в России, а так же в других странах, – отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним, что покупать пломбир в стаканчике на одной из самых главных авиаэкспозиций страны стало доброй традицией для президента России Владимира Путина.