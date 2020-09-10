В Сочи мужчина нашел в автобусе кошелек с 310 тыс. рублей и отнес его в полицию

Фото: архив КП

История, которая произошла в Сочи с самого начала похожа на сказку. 43-летний житель курорта ехал в рейсовом автобусе №144 «Село Разбитый котел – поселок Дагомыс». Подъезжая к конечной остановке, он неожиданно увидел на одном из передних сидений темный кошелек. Пассажир не растерялся и забрал находку.

Когда мужчина вышел из автобуса и открыл его, то сначала не поверил глазам. Кошелек был набит пятитысячными купюрами. Сочинец пересчитал деньги и обомлел: ровно 310 тысяч рублей.

Но через несколько дней после счастливого случая сочинца замучила совесть. Он начал себя ругать, что не отдал кошелек водителю. В итоге мужчина отнес находку в полицию.

- Мужчина явился с повинной и отдал все до копейки. По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.