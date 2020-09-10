Члены Ассоциации пресс-служб Кубани стали победителями Межрегионального конкурса корпоративных медиа

Фото: архив КП

10 сентября были подведены итоги конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити – Поволжье и Юг 2020».

Среди победителей немало участников Ассоциации из Краснодарского края, - сообщили организаторы.

Так, в номинации «Лучшая корпоративная газета» на первом месте пресс-служба ООО «Газпром добыча Краснодар» (они представили газету «Промысел»).

В номинации «Лучший корпоративный журнал» победило Южное главное управление Банка России из Краснодара (журнал «Вестник Южного главного управления Банка России»). На втором месте - ООО «КЛААС» (журнал «INTERN CLK»), на третьем - КБ «Кубань Кредит» ООО (журнал «PRO’Кубань Кредит»).

В номинации «Лучший корпоративный аккаунт в социальных сетях» высшей награды удостоился МТРК OZ МОЛЛ, на втором месте - «Газпром добыча Краснодар».

В номинации «Лучший корпоративный сайт» - второе место разделили ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» и ООО «Газпром добыча Краснодар».

Второе место в номинации «Лучший специальный проект в корпоративных коммуникациях» занял КБ «Кубань Кредит» ООО за Специальный проект «Конкурс журналистов и СМИ Краснодарского края на темы финансовой грамотности».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Ассоциация пресс-служб Краснодарского края стала Стратегическим партнером Конкурса «Серебряные нити».