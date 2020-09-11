Дорожный знак «Уступи дорогу ёжику» появился в садоводческом товариществе Краснодара

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В Краснодаре в садоводческом товариществе «Хуторок» установили новый дорожный знак «Уступи дорогу ёжику!».
- Знак призывает быть внимательным к милым колючим созданиям, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в садоводческом товариществе.
Теперь местные жители с особым благоговением пропускают ежей, когда едут на велосипедах или идут пешком.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала, как ежики выживают в мегаполисе. Любой крупный город для ежиков - школа выживания, территория повышенного риска.