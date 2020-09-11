В станице Староминской завершили второй этап благоустройства парка 30-летия Победы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Староминской в прошлом году отремонтировали первую очередь парка, а затем приступили к реконструкции второй части.

- В первой очереди поставили детскую и спортивную площадки, скамейки. А во второй очереди продолжили укладывать тротуарную плитку, сделали велосипедные и пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы, лавочки и урны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В скором времени здесь обновят два детских аттракциона. На ремонт парка выделили 15 млн рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Тихорецком районе тоже открыли обновленный парк. С марта велись работы в зеленой зоне в Архангельском сельском поселении. Но обновление здесь еще не закончено – впереди еще два этапа реконструкции. Также реконструкцию зеленой зоны провели в Крымском районе.