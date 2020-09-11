В Краснодаре в результате ДТП иномарка вылетела на трамвайные пути

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: Наталья ПЕТРИК

Авария в краевом центре произошла около семи часов утра на пересечении улиц Селезнева и Трамвайная. На перекрестке столкнулись две машины, от удара одну из них выбросило на трамвайные пути.

- Из-за ДТП на полчаса стали несколько трамваев, пассажирам пришлось выйти и поехать на другом транспорте, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» местная жительница, которая была на месте в момент аварии.

В аварии, по предварительным данным, никто не пострадал Фото: Наталья ПЕТРИК

Сейчас движение электротранспорта уже восстановлено. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, водители отделались испугом. Сейчас на месте работают полицейские, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.