На Кубани открылись участки для голосования

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Всего в Краснодарском крае пройдет 79 избирательных кампаний различных уровней. В течение трех дней жители будут выбирать губернатора края, глав сельских поселений, муниципальных депутатов. Утром 11 сентября открылись 2799 избирательных участков, они будут постоянными на протяжении всего времени голосования.

- 11, 12 и 13 сентября практически во всех районах Кубани голосовать можно с 8 часов утра до 8 часов вечера. Также в это же время будут ездить специальные комиссии для голосования на дому, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Узнать, как работают участки, можно на сайте крайизбиркома, либо на УИКе. В этом году можно проголосовать в любой из трех дней. Такой график сделали, чтобы избежать большого скопления людей в связи с пандемией.