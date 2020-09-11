На Кубани у фермера за долги арестовали урожай

Зерно находится на ответственном хранении Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Судебные приставы районного отделения по Белоглинскому и Новопокровскому районам за долги арестовали у местного фермера 25 тонн озимого ячменя. Бизнесмен набрал у ООО «Кристалл-Азот» агрохимической продукции и семян и попросил отсрочки, но деньги так и не отдал. Организации пришлось подать на фермера в суд.

- Крестьянско-фермерское хозяйство за неисполнение долговых обязательств перед компанией лишилось части своего урожая на сумму свыше 170 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В настоящее время арестованное имущество находится на хранении у фермера, он не может его продать, в противном случае в отношение него возбудят уголовное дело. Если в ближайшее время бизнесмен не отдаст деньги, ячмень фермерского хозяйства отправят на реализацию в счет погашения долга, а деньги отдадут взыскателю.