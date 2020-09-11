В Сочи открыли «Горячую линию» по мониторингу выборов 13 сентября

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае, в том числе и Сочи, открылись участки для голосования уже сегодня, 11 сентября. 13 сентября в городе-курорте начнут работать более 200 пунктов для голосования. На них жители города будут выбирать губернатора Кубани и депутатский состав Городского собрания города Сочи.

Для того, чтобы выборы в городе Сочи прошли открыто, честно и прозрачно, редакция независимого СМИ, интернет-портала «СочиСтрим», 13 сентября открывает «горячую линию» в WhatsApp по номеру +7-938-457-18-17. Сюда можно присылать информацию о нарушениях в Единый день голосования.

- Мы должны пресечь любые попытки вбросов и хищений голосов жителей города Сочи. Нам важно в этот день не допустить провокаций, фактов подкупа избирателей и незаконной агитации, - сообщило руководство "СочиСтрим".

В сообщении о нарушении нужно указать номер и адрес избирательного участка и время, когда было зафиксировано нарушение. Также можно приложить фотографии, либо видеозапись с места.

Сопроводить текст нужно фамилией, именем и отчеством, а также вашим статусом во время выборов: кандидат, наблюдатель, журналист, избиратель.Но можно отправить сообщение и анонимно, обязательно необходимо сделать соответствующую пометку.

Все присланные на WhatsApp «СочиСтрим» сообщения о нарушениях редакция передаст в Центральную избирательную комиссию России, Избирательную комиссию региона, городской избирком и другие компетентные органы.