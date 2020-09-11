Жительница Кропоткина убила своего мужа из-за ревности

Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося

Трагедия произошла 10 сентября в Кропоткине. Между 34-летней местной жительницей и ее 43-летним супругом вспыхнул конфликт. Муж приревновал свою возлюбленную к другому мужчине. Из ревности он стал оскорблять жену. А женщине стало настолько обидно, что она схватила нож.

- В ответ на оскорбления фигурантка нанесла оппоненту удар ножом в область сердца, убив его. О гибели мужчины женщина сообщила знакомым и поспросила вызвать на место скорую. Но о своей причастности к гибели супруга обвиняемая умолчала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На месте медикам оставалось констатировать смерть мужчины. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее поместили под стражу. Расследование продолжается, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.