В Краснодаре из квартиры вынесли семь копилок

Проводится проверка

Жительница краевого центра позвонила в дежурную часть и сообщила, что у нее пропали деньги. Она пояснила правоохранителям, что была в отъезде, а когда вернулась, из комнаты исчезли семь больших копилок с мелочью. Также вместе с деньгами сгинул и мобильник. Стражи порядка незамедлительно выехали на место.

- Инцидент произошел в центре краевой столицы, по данным заявительницы, неустановленное лицо открытым доступом похитило телефон и копилки с деньгами, в них находилось около 50 тысяч. Информация зарегистрирована. В общей сумме ущерб хозяйка оценила в 80 тысяч рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Полицейские ищут причастных к краже лиц, опрашивают соседей.