Жительницу Кубани задержали с запрещенными препаратами для похудения

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

В Краснодаре таможенники выявили посылку с различными биологически активными добавками и препаратами для похудения. Общий вес продукции составил 7 килограммов.

- В содержимом международного почтового отправления из Казахстана сотрудники Краснодарской таможни обнаружили около 1,2 килограмма сильнодействующего вещества – сибутрамина. Эта продукция запрещена к продаже в стране, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе таможни.

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Жительница Кубани планировала продавать таблетки через социальные сети. По факту контрабанды сильнодействующих веществ в отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани мать и дочь организовали контрабанду препаратов для похудения. Он организовывали поставки из-за тяжелого финансового положения. А сейчас в отношении них ведется следствие.