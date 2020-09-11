Спикер ЗСК досрочно проголосовал на выборах губернатора Кубани

Фото: ЗСК

Сегодня в Краснодаре Юрий Бурлачко выразил своё волеизъявление на избирательном участке № 22-18, расположенном в Прикубанском внутригородском округе.

После процедуры голосования Юрий Бурлачко напомнил, что жителям Кубани в течение ближайших трех дней предстоит избрать губернатора, а ряду муниципалитетов – депутатов представительных органов, глав городских и сельских поселений.

Также руководитель кубанского парламента акцентировал внимание на вопросе обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса при процедуре голосования.

- Недавнее голосование по поправкам в Конституцию дало нам ценный опыт проведения таких мероприятий в условиях пандемии. Работниками системы избирательных комиссий сделано все возможное, чтобы исключить риски распространения коронавирусной инфекции на избирательных участках. Для этого созданы надлежащие условия, как для избирателей, так и членов избирательных комиссий и наблюдателей. В этом я сегодня убедился, голосуя на своем избирательном участке, – подчеркнул спикер ЗСК.

Кубанцы всегда проявляли высокую активность в общественно-политической жизни. Председатель ЗСК призвал всех избирателей и в эти дни не оставаться в стороне от важного события и принять участие в голосовании.

- Сегодня перед нами стоят большие задачи. И чтобы их выполнить, краю нужен достойный и опытный руководитель с командой профессионалов, способных реализовывать самые сложные проекты, – сказал Юрий Бурлачко.

Напомним, жители Кубани будут голосовать за главу Краснодарского края на избирательных участках три дня – с 11 по 13 сентября. В это же время проходят и муниципальные выборы. Всего в крае стартовало 79 избирательных кампаний различных уровней.