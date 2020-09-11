В Сочи открывается «Кинотавр» 2020

Фото: gs-sochi.ru

Сегодня, 11 сентября, в городе-курорте открывается ежегодный фестиваль «Кинотавр». Он стартует российской премьерой анимационной картины Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких».

Обычно мероприятие проходило в начале лета, даты на осень поменяли впервые. Причина понятна — пандемия коронавируса. Из-за коронавируса фестиваль вообще хотели отправить в онлайн, но сохранили очный формат с корректировками в проведении.

В этом году фестиваль отказался от красной дорожки, а мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, например, зрителей в зале рассадят в шахматном порядке.

Стоит отметить, что кинопоказы пройдут в Зимнем театре курорта до 18 сентября. Закроет фестиваль драма «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского.

Ранее «Комсомолка» публиковала полное расписание фильмов фестиваля по дням.