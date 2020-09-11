Ветер будет сбивать с ног: Гидрометцентр предупредил о шторме в Новороссийске

Ветер и жара ожидаются в Новороссийске 13 сентября

Гидрометцентр России предупреждает о сильном ветре в Новороссийске, который будет дуть в воскресенье 13 сентября. По прогнозам, порывы будут достигать 20 метров в секунду.

- 13 сентября в районе Новороссийска ветер до 20 м/с. 11-13 сентября на большей части региона высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, - говорится в бюллетене опасных и неблагоприятных явлений погоды Гидрометцентра России.

К сильным ветрам жителям города-героя не привыкать, но обычно они господствуют в холодное время года. В этот раз сильный ветер в Новороссийске будет сочетаться с 30-градусной жарой.

- На Черноморском побережье ветер северный и северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по побережью ночью 17-22 градуса, днем 28-33 градуса, - сообщают в КЦГМС.