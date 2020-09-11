Вениамин Кондратьев встретился с новым главой Кубанской епархии митрополитом Павлом

Митрополит Павел и Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Павел прибыл в Краснодар. Утром 11 сентября с новым главой Кубанской епархии встретился губернатор Вениамин Кондратьев.
- Встретился с новым митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Павлом. Поздравил его с назначением. Поговорили об укреплении духовных традиций на Кубани. Буду всецело помогать ему в вопросах сохранения многоконфессионального мира и реализации социально-значимых проектов. Уверен, что наша совместная работа будет плодотворной, - написал Вениамин Кондратьев.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел до переезда в Краснодар на протяжении шести лет был главой Белорусской православной церкви.
Решением Священного Синода от 25 августа 2020 года освобожден от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и назначен митрополитом Екатеринодарским и Кубанским.
Митрополита Павла назначили главой Кубанской митрополии, которую до этого возглавлял митрополит Исидор, ушедший из жизни после осложнений коронавирусной инфекции 8 августа.