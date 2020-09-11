На Кубани директору управляющей компании дали реальный срок за невыплаты зарплат

Приговор не вступил в законную силу

В Сочи гендиректор управляющей компании «Сезоны», осуществляющей свою деятельность в гостиничной сфере, полгода недоплачивал зарплату 167 работникам. Также он урезал сотрудницам пособия по уходу за ребенком. В результате задолженность по зарплате перед подчиненными превысила 31,5 миллиона рублей.

- В организации была проведена проверка. Выяснилось, что мужчина мог погасить задолженность, но деньги он использовал на иные нужды предприятия. Чтобы возместить вред, на расчетные счета директора, а также юридического лица были наложены аресты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселения. Также он в течение года не может выполнять управленческие функции в коммерческой или иной организации.