В Краснодаре пройдет выставка сельскохозяйственной техники

Фото: "ЮГАГРО"

27-ая Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2020» пройдет в Краснодаре с 24 по 27 ноября. Она откроется в выставочном центре «ЭкспоградЮг». Купить билет на фестиваль сельхозтехники можно уже сейчас.

- Уже открылась бесплатная электронная регистрация на сайте выставки. Здесь можно приобрести электронный билет, чтобы не стоять в очередях, он будет действителен в течение всех четырех дней выставки. Зарегистрироваться можно как одним человеком, так и группой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Ежегодно «ЮГАГРО» посещают руководители и специалисты КФХ, агрофирм, агрокомплексов и многие другие. Именно здесь предоставляют широкий выбор семян, удобрений, сельхозтехники и всего, что необходимо для модернизации сельхозпредприятий и составления годового плана закупок.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев выразил уверенность, что в этом году выставка пройдёт на высоком уровне.