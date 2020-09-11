На Кубани скончались еще четыре человека с коронавирусом

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В Краснодарском крае в течение последних суток с коронавирусом умерли пациенты в Крымской ЦРБ, Красноармейской и Горячего Ключа.

- В Крымской больнице умерла 43-летняя жительница станицы Гостагаевской. У нее быстро развивалась вирусная двусторонняя пневмония тяжелой степени. Также женщина страдала сахарным диабетом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С такими же симптомами в госпитале Крымска умер 45-летний житель станицы Раевской. В Красноармейской ЦРБ скончалась 45-летняя жительница Динского района. У женщины было тяжелое течение двусторонней полисегментарной пневмонии на фоне заболевания сердца и гипертонии. А в Горячем Ключе умерла 70-летняя жительница Северского района. С развитием тяжелой формы коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонии у женщины были сопутствующая хроническая сердечная недостаточность.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 11 сентября за последние сутки на Кубани коронавирусом заболели еще 88 человек.