В Краснодаре эвакуировали посетителей нескольких крупных ТЦ

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В пятницу, 11 сентября, стало известно, что в Краснодаре эвакуировали посетителей сразу нескольких торговых центров. По словам жителей города, после того, как в зданиях сработала сигнализация, на улицу вывели сотрудников и покупателей ТЦ Oz Mall и СБС. Также оцепили территорию торгового комплекса «Центр Города» на улице Красной.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на месте уже работают экстренные службы региона. По предварительной информации, причиной эвакуации вновь стало сообщение о минировании. Оно поступило от незнакомца.

- На пульт МЧС поступил сигнал об угрозе взрыва, - прокомментировали в одном из торговых центров города.

Есть ли угроза, сейчас и выясняют правоохранители.

- Вместе с ними работают кинологи, которые обследуют территорию, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Отметим, что официальных комментариев от краевого главка пока не поступало.