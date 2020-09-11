Эксперты уверены, что явка на выборах на Кубани будет высокой

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В Краснодарском крае 11 сентября открылись избирательные участки. Они будут работать три дня. Основным днем выборов считается 13 число. Эксперты уверены, что проголосовать придёт много избирателей.

- Регион традиционно отличается высокой явкой. Но в связи с последними событиями, в том числе и пандемией, она может быть выше. Мы видим активный интерес к выборам и населения, и политических партий, и общественности. А это является залогом того, что выборы пройдут легитимно, конкурентно и честно, - рассказал в интервью «Кубанским новостям» известный федеральный политолог, член Международного экспертного центра Электоральных систем Алексей Мартынов.

Напомним, что узнать, как работают участки, можно на сайте крайизбиркома, либо на УИКе. В этом году трехдневный график голосования сделали, чтобы избежать большого скопления людей в связи с пандемией.