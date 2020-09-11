Прикинувшаяся инвалидом аферистка на Кубани за 4,5 года получила пенсии на 750 тысяч

Фото ГУ МВД по краю

Участковые полиции в Кущевском районе в ходе проверки выявили факт наглого и длительного мошенничества .

Местная жительница решила неплохо поживиться на бюджетные деньги, и для этого предоставила в местные органы соцобеспечения фальшивые документы о том, что она является инвалидом 1 группы.

Документы эти, судя по всему, проверяли не слишком тщательно, потому что аферистка сумела в течение долгих 4 с половиной лет получить пенсий и льготных выплат на сумму около 750 000 рублей.

- ОМВД России по Кущевскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев,- сообщает ГУ МВД по краю.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.