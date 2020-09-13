В детском лагере "Орленок" стартовала смена для юных математиков

Фото: ВДЦ "Орленок"

Участниками программы стали 150 школьников в возрасте 12-17 лет из Краснодарского края, Республики Адыгея, Москвы и Московской области. Ребята являются победителями Всероссийского конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «XVI Всероссийская специализированная смена «Юный математик», также на смену приехали дети, имеющие достижения в области конкурсной и олимпиадной математики.

«На смене ребята могут взаимодействовать со сверстниками, которые имеют такие же интересы, как и они. У детей есть возможность вместе решать непростые задачи, развивать логику, формировать навыки исследовательской работы. Пребывание в среде таких же заинтересованных наукой людей очень важно для мотивации ребёнка. Многие участники смены «Юный математик» в дальнейшем показывали высокий уровень подготовки: становились победителями и призёрами Всероссийской и Международной математической олимпиад. Мы верим в успех орлят, пребывающих на смену 2020 года, и желаем им математических побед», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

В рамках смены орлята проявят себя в командном математическом турнире и пройдут обучающий курс по креативному мышлению «Смелые мысли». Они посетят популярные лекции и специальные курсы по математике, естественным и гуманитарным наукам, пройдут цикл занятий по подготовке к математическим олимпиадам. Кроме того, ребята примут участие в интеллектуальном квизе в формате «Что? Где? Когда?» на тему: «Математика – наша жизнь».

Наставниками участников программы стали известные педагоги-математики, преподающие в ведущих вузах страны, таких как Московский физико-технический институт, Адыгейский государственный университет, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кроме того, помогать решать непростые задачи орлятам будут учёные-исследователи, тренеры национальной команды России по математике, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике.

В финале смены каждый участник проекта получит сертификат о прохождении образовательной программы.

Организаторы проекта: Республиканская естественно-математическая школа (Республика Адыгея), Кавказский математический центр АГУ, Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ, Лаборатория по работе с одарёнными детьми МФТИ, Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Лаборатория популяризации и пропаганды математики Математического института им. В. А. Стеклова РАН, ВДЦ «Орлёнок».