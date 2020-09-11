В Кропоткине водитель эвакуатора «кинул» АЗС на 2500 рублей

Фото ГУ МВД по краю

В Кропоткине водитель эвакуатора решил показать свою лихость не только на ниве борьбы с нарушителями ПДД, но и на автозаправке, куда приехал залить дизтоплива в свою «Газель».

Эвакуаторщик от души залил полный бак топлива, а потом ударил по газам и умчался, так и не заплатив заправщику почти 2500 рублей.

Возмущенный столь наглым и отвратительным поступком, сотрудник автозаправки стал названивать в полицию.

Полицейские по базам данным довольно быстро установили личность водителя эвакуатора. Им оказался 49-летний житель Адыгейска.

- В действиях водителя эвакуатора усматриваются признаки административного правонарушения предусмотренного ч.2 ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение),- рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах края.

Теперь лихому эвакуаторщику самому придется понять, что такое платить штрафы. По статье КоАП он должен будет заплатить пятикратную сумму ущерба или провести в изоляторе до 15 суток.