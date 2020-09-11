Михаил Полянский: «Главные действующие лица на выборах – это избиратели»

Фото Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»

В Краснодарском крае 11 сентября стал первым в днем голосования в трехдневном выборном «марафоне». Регион выбирает губернатора, а также депутатов в десятках городов и районов.

Для контроля за соблюдением законности в ходе голосования, в регион пребывают независимые наблюдатели. В частности, в край прибыл эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Михаил Полянский.

По мнению эксперта, во время выборов главными действующими лицами являются избиратели.

– Наша задача – посмотреть, насколько активно будут себя проявлять избиратели. Так как главная действующая аудитория – это именно они. Насколько комфортные условия созданы для них, в том числе это маски, перчатки, одноразовые ручки, которыми должны обеспечивать избирателей в обязательном порядке, – отметил специалист.

Как считает Михаил Полянский, голосование в течение трех дней исключительно важно в эпидемиологических целях.

Таким образом снижается число участников избирательной кампании, одновременно находящихся на участках для голосования. Применяется также голосование на дому и придомовых территориях. Эта практика уже применялась на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.