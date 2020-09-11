К 2023 году на Кубани подведут коммунальные сети к 2400 земельным участкам для многодетных семей

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Одной из основных проблем при выделении многодетным семьям в крае земельных участков всегда было подведение к эти участкам коммунальных сетей. Регион активно взялся за решение проблемы. На 2020-2023 годы на эти цели краем выделено 335 миллионов рублей.

Инженерные сети к участкам построят в Краснодаре, Анапе, Сочи, Абинском, Белореченском, Выселковском, Гулькевичском, Ейском, Славянском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Тимашевском, Кавказском, Белореченском, Курганинском и Красноармейском районах.

По итогам отбора более 2400 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, будут обеспечены современной инфраструктурой. Решить вопрос без почти 90%-ного софинансирования региона городам и районам было бы не под силу.

- На участках обеспеченных инфраструктурой планируется к строительству в последующие годы около 410 тыс. кв. метров жилья, – отметил руководитель краевого департамента строительства Владимир Вареха.

В крае насчитывается около 74 тысяч многодетных семей. С середины 2020 года они получают землю сразу в собственность с правом распоряжаться ею на свое усмотрение, а также могут выбрать участок в любом сельском населенном пункте края независимо от места регистрации.