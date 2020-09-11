Из Краснодара в сентябре откроют прямые рейсы в Саратов, Белгород, Мурманск и Минеральные воды

Фото: Дмитрий ЧУШКИН

Из аэропорта Краснодара в сентябрьском расписании появились новые регулярные рейсы. Теперь столица Кубани связана регулярным сообщением с Саратовом, Белгородом, Мурманском и Минеральными водами. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Азимут» на самолетах «Суперджет» SSJ-100.

Рейсы Краснодар – Белгород – Краснодар будут выполняться с 20 сентября по средам, пятницам и воскресеньям.

С 21 сентября начнутся полеты по маршруту Краснодар – Минеральные Воды. С этого дня они станут регулярными – каждый день, кроме вторника.

С 23 сентября по средам, пятницам и воскресеньям начнут летать самолеты из Краснодара в Саратов и обратно.

С 24 сентября по понедельникам, четвергам, субботам начнут выполняться рейсы Краснодар – Мурманск – Краснодар.

Билеты по всем направлениям уже поступили в продажу.