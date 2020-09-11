В Сочи строят новый корпус старейшей школы города

Фото мэрии Сочи

Школа на улице Чекменева на Мацесте — старейшая на курорте – первый ее корпус построен в 1937 году. Сейчас в ней обучаются 1100 детей.

Сейчас здесь возводится новый учебный корпус

Рабочие уже приступили к устройству второго этажа, а через неделю начнется строительство третьего.

– Параллельно строители приступили к установке внутренних и наружных инженерных сетей. Сейчас готовность объекта составляет 30%. Работы идут по графику, завершить их планируется к августу 2021 года, – рассказал заместитель директора департамента строительства администрации Сочи Баграт Еремян.

Новый корпус рассчитан на 400 учеников. Помимо учебных кабинетов, на этажах будут актовый и спортивный залы, зал для занятий хореографией, библиотека, столовая с современным пищеблоком.

В новом корпусе будут заниматься ученики всех начальных классов.