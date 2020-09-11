Руслан Асланян: «На всех посещенных мной участках замеряют температуру, выдают маски – лично на себе испытал»

На Кубани идет голосование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Независимые наблюдатели и общественники активно проверяют ,как организовано голосование на избирательных участках края.

Голосуют кубанцы в течение трех дней, в целях соблюдения эпидемиологических норм.

Поэтому проверяющие в первую очередь обращают внимание на оснащение избирательных участков всем необходимым.

Член комиссии ОП КК по вопросам экономики, промышленного и агропромышленного сектора, комплексного развития сельских территорий, поддержки малого и среднего бизнеса Руслан Асланян рассказал о том, что происходят на избирательных участках Краснодара сейчас.

- На данный момент я посетил порядка десяти участков голосования города – на Черемушках, в Центральном и Прикубанском районах. В целом, процесс голосования с технической точки зрения организован высоко. На всех посещенных мной участках сразу замеряют температуру, выдают маски – лично на себе испытал. По поводу нарушений – на всех участках присутствовали партийные, так и общественные наблюдатели. На тех участках, где я успел побывать никто никаких нарушений не выявлял,- рассказал Асланян.