СЖР объявил конкурс региональных сайтов, освещающих форум «Вся Россия-2020»

Фото СЖР

С 19 по 25 сентября 2020 года в Сочи пройдет 24-ый Форум современной журналистики «Вся Россия-2020» .

В нем примут участие журналисты из всех регионов России, а также их иностранные коллеги. В качестве докладчиков и экспертов выступят авторитетные политики, ученые, деятели культуры.

Союз журналистов России сообщил о проведении конкурса на лучшую публикацию о форуме на региональных сайтах.

- В список могут входит как оригинальные материалы, так и материалы сторонних СМИ, а также материалы сайта Союза журналистов России ruj.ru, размещенные на Вашем сайте в период до 9 октября 2020 года, — сообщили в СЖР.

Для участия в конкурсе нужно прислать список материалов с названием и активной ссылкой, размещенных на региональном сайте, где используется фраза «Вся Россия-2020».

-Списки необходимо прислать до 11 октября 2020 года по адресу: pressruj17@gmail.com с пометкой «Конкурс региональных сайтов». 10 лучших сайтов будут объявлены не позднее 25 октября. Победителей ждут денежные призы,- уточнили в СЖР.